17 февраля в нашей стране в пятый раз отмечают День российских студенческих отрядов. С праздником молодежное движение поздравил президент Владимир Путин.

17 февраля в нашей стране в пятый раз отмечают День российских студенческих отрядов. С праздником молодежное движение поздравил президент Владимир Путин.Глава государства отметил, что у многих поколений граждан с работой в студенческих отрядах связаны добрые воспоминания, традиции товарищества и профессиональное становление. Сегодня молодежное движение продолжает развиваться и вовлекать в свою орбиту тысячи парней и девушек, добавил президент.Студенческие отряды всегда там, где требуется смелость, энергия и целеустремленность, говорится в Путина на сайте Кремля.Президент особо отметил бойцов медицинских студотрядов, которые участвуют в акции взаимопомощи "Мы вместе". "Они находятся на переднем крае борьбы с последствиями коронавирусной инфекции и в качестве волонтеров трудятся в медицинских учреждениях", – подчеркнул глава государства.17 февраля открывается мультиформатное пространство "СО.Здание", отметил Путин. Президент выразил уверенность, что оно станет центром притяжения для студенческих отрядов.Глава государства пожелал бойцам студенческих отрядов успехов и всего наилучшего.День российских студенческих отрядов установлен приказом Владимира Путина от 21 февраля 2015 года. Впервые официальный праздник отметили 17 февраля 2016 года.