Президент России Владимир Путин пообещал, что власти продолжат поддерживать волонтеров. Движение набирает обороты и привлекает все больше людей, сказал глава государства на встрече с фракциями Государственной Думы.

Президент России Владимир Путин пообещал, что власти продолжат поддерживать волонтеров. Движение набирает обороты и привлекает все больше людей, сказал глава государства на встрече с фракциями Государственной Думы.Путин признался, что ему "очень приятно и важно" волонтерское движение. Оно привлекает все больше людей, причем самых разных возрастов, отметил глава государства.По его словам, волонтеры идут туда, где есть нужда не только в государственной поддержке, но и помощи со стороны заинтересованных людей. "У которых душа болит за те или иные проблемы", – добавил Путин.На добром отношении к людям и желании помочь строится волонтерское движение, уверен глава государства. "Мы будем и дальше делать все для того, чтобы волонтерское движение поддержать", – сказал президент.Волонтерской деятельностью в России занимаются более 2,7 миллиона человек. Их число постоянно растет. Большой интерес к добровольчеству проявляют студенты.