Россия не допустит ударов по суверенитету страны и внешнего вмешательства в парламентские выборы. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами парламентских фракций в среду, 17 февраля.

Россия не допустит ударов по суверенитету страны и внешнего вмешательства в парламентские выборы. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами парламентских фракций в среду, 17 февраля.Необходимо защитить выборы от любых попыток внешнего вмешательства, подчеркнул глава государства. "Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле", – сказал президент.С такой позицией солидарны все парламентские фракции, подчеркнул глава государства. Путин выразил надежду, что законодатели продолжат занимать твердую государственную позицию.Патриотическая сплоченность особенно необходима для главных партий страны, которые имеют реальное влияние на общество, идеологию и традиции, указал Путин. Он призвал парламентариев поддерживать партийный авторитет, работать не только со сторонниками, но и нейтральными людьми и оппонентами.Выборы в Государственную Думу в 2021 году должны быть открытыми, честными и конкурентными, подчеркнул глава государства. Это важно как для представленных в парламенте партий, так и для других политических сил, сказал Путин.Большое значение это имеет и для избирателей, отметил президент. Именно граждане определят итоги избирательной кампании, заключил глава государства.Ранее в Общественной палате представили обучения общественных наблюдателей на выборах. Ведущие партии сообщили о поддержке инициативы.