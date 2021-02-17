Выявлены нарушения водного законодательства, в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления.
Инспекторы завершили плановую проверку Першинского унитарного муниципального производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства (УМПП ЖКХ) на территории Владимирской области.
В ходе проверки проведен тщательный осмотр территории предприятия, изучена экологическая документация. Осуществлен отбор проб.
Инспекторами выявлены нарушения водного законодательства, законодательства в области охраны атмосферного воздуха, а также обращения с отходами производства и потребления.
По результатам рассмотрения виновные лица будут привлечены к административной ответственности.