«Ростелеком» совместно с компанией-разработчиком ЮНИТЕРА Лабс завершили тестирование информационной системы (ИС) «Программный комплекс электронных оперативных журналов

«Ростелеком» совместно с компанией-разработчиком ЮНИТЕРА Лабс завершили тестирование информационной системы (ИС) «Программный комплекс электронных оперативных журналов “ЭЛЖУР”». Решение предназначено для обеспечения цифровой трансформации функций оперативного, диспетчерского и технологического управления в электроэнергетике. Внедрение системы позволяет увеличить эффективность бизнес-процессов и сократить операционные расходы заказчика. Опытная эксплуатация решения проводилась в 2020 году на четырех объектах на юге страны. ИС, установленная в рамках реализации пилотного проекта Министерства