«Ростелеком» совместно с компанией-разработчиком ЮНИТЕРА Лабс завершили тестирование информационной системы (ИС) «Программный комплекс электронных оперативных журналов ЭЛЖУР”». Решение ..

«Ростелеком» совместно с компанией-разработчиком ЮНИТЕРА Лабс завершили тестирование информационной системы (ИС) «Программный комплекс электронных оперативных журналов "ЭЛЖУР”». Решение предназначено для обеспечения цифровой трансформации функций оперативного, диспетчерского и технологического управления в электроэнергетике. Внедрение системы позволяет увеличить эффективность бизнес-процессов и сократить операционные расходы заказчика.Опытная эксплуатация решения проводилась в 2020 году на четырех объектах на юге страны. ИС, установленная в рамках реализации пилотного проекта Министерства энергетики РФ, помогает автоматизировать функции учета работ с мобильным генерирующим оборудованием. Для этого персоналу электростанций предоставляются планшеты с предустановленным ПО для входа в систему. Цифровое решение способствует быстрому реагированию на неисправности оборудования и их устранению, в том числе при нахождении ответственных лиц на удаленных объектах (оформление всей необходимой документации происходит в электронном виде).Тимур Берда, основатель и управляющий партнер ООО «ЮНИТЕРА Лабс»:«Уникальность проекта заключается в обеспечении взаимосвязи оперативной документации: все записи в журналах автоматически переносятся в оперативный (два раза оперативный) журнал. Такая функция не только позволяет избежать ручного ввода одной и той же информации в различные документы, но и повышает качество и скорость получения необходимых данных. Как следствие – оптимизация материальных и трудовых ресурсов, повышение производительности труда».Дмитрий Угнивенко, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:«Наша компания оказала телекоммуникационную поддержку в реализации данного пилотного проекта. Информационная система развернута на базе облачной услуги "Виртуальный ЦОД”. Для доступа к сервису мы организовали зашифрованные каналы связи, что гарантирует надежность и безопасность хранения данных и защищает от несанкционированного проникновения в систему. Также обеспечили связность предоставленных для проекта планшетов по защищенным каналам. Наши цифровые технологии помогают заказчикам экономить на построении ИТ-инфраструктуры, закупке или замене оборудования, необходимого для создания физического хранилища. Инфраструктура виртуального ЦОД находит активное применение среди самых разнообразных отраслей – от образования и медицины до промышленности и энергетики».ИС «Программный комплекс электронных оперативных журналов "ЭЛЖУР”» разработана ООО «ЮНИТЕРА Лабс» (резидент фонда «Сколково») в телекоммуникационном партнерстве с ПАО «Ростелеком». Решение используется для формирования записей о событиях с указанием времени внесения, места и автора. Для удобства пользователей в системе представлена возможность задействовать электронную подпись и шаблоны записей, прикреплять иллюстрирующие и поясняющие фото- и видеоматериалы. Система не позволяет редактировать и удалятьуже подписанные документы, что исключает их подлог и искажение фактов. В случае сбоев в сети Интернет работа ИС может происходить в локальном режиме с последующей синхронизацией данных. Документы хранятся не менее трех лет с момента заведения, резервное копирование всех записей осуществляется не реже одного раза в сутки.Для выполнения проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения. Компания имеет большой опыт построения сетей и информационных систем: многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры пользуются услугами компании как для организации работы, так и для оказания услуг населению. Более подробно ознакомиться с реализованными проектами можно на компании.