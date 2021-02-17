Все аварии произошли в промежутке между 4 и 7 часами утра.

Три человека пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях с участием 14 машин в Петушинском районе.По предварительным данным, около 04:00 на 98 километре трассы М-7 произошло столкновение шести автомобилей. Спустя час на 138 километре той же автомагистрали столкнулись ещё восемь транспортных средств.«Движение на этих участках дороги затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД. Принимаются меры для восстановления трафика и установления обстоятельств произошедшего», - уточнили в пресс-службе УМВД региона.Позднее, около 7:00, на 169 километре трассы М-7 «Волга» в Собинском районе водитель автобуса, перевозившего рабочих местного предприятия, двигаясь в сторону Колокши, не обеспечил безопасную дистанцию до идущего впереди большегруза и столкнулся с ним.В результате аварии водитель автобуса и трое пассажиров были госпитализированы в больницу.В 9:00 движение на указанном участке пути полностью восстановлено.