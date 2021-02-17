Сегодня , в день рождения Газпрома, видеоконференцию с регионами
провел генеральный директор компании Газпром межрегионгаз Сергей
Густов. Акционерному обществу исполнилось 28 лет.
Сегодня , в день рождения Газпрома, видеоконференцию с регионами провел генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Акционерному обществу исполнилось 28 лет.
Вопросы звучали со всей страны. Самым популярным у журналистов был вопрос, когда газ придет даже в отдаленные территории? В 11 -ти регионах эта задача уже решена , в ближайшие пять лет в программу вошли 67 регионов. Причем , основное внимание - селу, отметил Сергей Густов. А программу газификации Владимирской области он назвал амбициозной.
Сегодня , в день рождения Газпрома , видеоконференцию с регионами провел генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Акционерному обществу исполнилось 28 лет.
Вопросы звучали со всей страны. Самым популярным у журналистов был вопрос, когда газ придет даже в отдаленные территории? В 11 -ти регионах эта задача уже решена , в ближайшие пять лет в программу вошли 67 регионов. Причем , основное внимание - селу, отметил Сергей Густов. А программу газификации Владимирской области он назвал амбициозной.
Сергей Густов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз":
- Пятилетний план - стратегический документ, который определяет основные параметры
предстоящей газификации. Хочу вам сказать , что он очень амбициозный , и за
пятилетку мы предлагаем газифицировать во Владимирской области 187 населенных
пунктов в 16 МО. И уверен, что вы видите это, и что газификация во ВО началась
семимильными шагами благодаря позиции нашего руководителя регионального Конышева А.В. Прямо горит
этими идеями, и для ВО Газпром выделил инвестиции в размере 8, 5 миллиардов
рублей. И только в 21 году почти 1, 7
млрд рублей мы потратим на строительство газопроводов. И в этом году будем
сдавать 48 газопроводов общей
протяженностью 763 км. Конечно, Владимирская область должна быть газифицирована
как центральный регион РФ. И вот ровно для того , чтобы газ дошел не до поселка
, а до жителей, для этого мы и
предлагаем сделать "Газпром" единым оператором газификации , когда "Газпром" будет
отвечать за подведение к дому, до цоколя дома , для того , чтобы не привлекать
региональный бюджет к строительству газопроводов последней миле. Более того,
для многих граждан все-таки посильно провести газовую трубу в доме, купить
плиту и котел. Но в планах наших - формирование таких комплексов. где в
соответствии с обеспеченностью семьи можно купить плиту , счетчик , котел. Когда в дом деревню Калинино Владимирской области ,
где жил мой дедушка , пришел газ и
сделали душ с горячей водой, он звонил
каждое утро и говорил , "Спасибо, внук, не надо за дровами идти , вся
деревня счастлива . Дед был национальным героем, он был староста , а внук
занимался газом...