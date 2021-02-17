Сегодня , в день рождения Газпрома, видеоконференцию с регионами провел генеральный директор компании Газпром межрегионгаз Сергей Густов. Акционерному обществу исполнилось 28 лет.

Сегодня , в день рождения Газпрома, видеоконференцию с регионами провел генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Акционерному обществу исполнилось 28 лет.Вопросы звучали со всей страны. Самым популярным у журналистов был вопрос, когда газ придет даже в отдаленные территории? В 11 -ти регионах эта задача уже решена , в ближайшие пять лет в программу вошли 67 регионов. Причем , основное внимание - селу, отметил Сергей Густов. А программу газификации Владимирской области он назвал амбициозной.Сегодня , в день рождения Газпрома , видеоконференцию с регионами провел генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Акционерному обществу исполнилось 28 лет.Вопросы звучали со всей страны. Самым популярным у журналистов был вопрос, когда газ придет даже в отдаленные территории? В 11 -ти регионах эта задача уже решена , в ближайшие пять лет в программу вошли 67 регионов. Причем , основное внимание - селу, отметил Сергей Густов. А программу газификации Владимирской области он назвал амбициозной.Сергей Густов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз":- Пятилетний план - стратегический документ, который определяет основные параметрыпредстоящей газификации. Хочу вам сказать , что он очень амбициозный , и запятилетку мы предлагаем газифицировать во Владимирской области 187 населенныхпунктов в 16 МО. И уверен, что вы видите это, и что газификация во ВО началасьсемимильными шагами благодаря позиции нашего руководителя регионального Конышева А.В. Прямо горитэтими идеями, и для ВО Газпром выделил инвестиции в размере 8, 5 миллиардоврублей. И только в 21 году почти 1, 7млрд рублей мы потратим на строительство газопроводов. И в этом году будемсдавать 48 газопроводов общейпротяженностью 763 км. Конечно, Владимирская область должна быть газифицированакак центральный регион РФ. И вот ровно для того , чтобы газ дошел не до поселка, а до жителей, для этого мы ипредлагаем сделать "Газпром" единым оператором газификации , когда "Газпром" будетотвечать за подведение к дому, до цоколя дома , для того , чтобы не привлекатьрегиональный бюджет к строительству газопроводов последней миле. Более того,для многих граждан все-таки посильно провести газовую трубу в доме, купитьплиту и котел. Но в планах наших - формирование таких комплексов. где всоответствии с обеспеченностью семьи можно купить плиту , счетчик , котел. Когда в дом деревню Калинино Владимирской области ,где жил мой дедушка , пришел газ исделали душ с горячей водой, он звонилкаждое утро и говорил , "Спасибо, внук, не надо за дровами идти , всядеревня счастлива . Дед был национальным героем, он был староста , а внукзанимался газом...