Ущерб от действий «банды» надзорное ведомство оценило в 200 тысяч рублей.

Против шести жителей Собинского района возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По версии областной прокуратуры, за лето-осень 2020 года мужчины воровали в Лакинске металлические изделия, которые впоследствии сдавали в пункты приёма.Ущерб от действий «банды» надзорное ведомство оценило в 200 тысяч рублей.Большинство преступлений совершены подшофе. Все члены «коллектива» имеют уголовное прошлое.Интересно, что в списке потерпевших - ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород». Подозреваемые стащили несколько дождеприёмников и решёток на трассе М‑7 «Волга».Уголовное дело будет рассматривать Собинский городской суд.