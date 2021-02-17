Десятиклассница из Челябинска и активистка Российского движения школьников (РДШ) Настя Щербатова в своих соцсетях обратилась к предпринимателю Илону Маску. Она предложила ему обсудить в Clubhouse 60-летний юбилей полета Юрия Гагарина в космос.

Десятиклассница из Челябинска и активистка Российского движения школьников (РДШ) Настя Щербатова в своих соцсетях обратилась к предпринимателю Илону Маску. Она предложила ему обсудить в Clubhouse 60-летний юбилей полета Юрия Гагарина в космос.Полет Гагарина в космос 12 апреля 1961 года предопределил будущее человечества, отметила школьница. "Мы живем на разных континентах, но космос у нас один! Приглашаю вас в этот день в clubhouse поговорить о нашей мечте с российскими школьниками!" – обратилась активистка РДШ к американскому предпринимателю.По ее словам, Российское движение школьников 8-11 апреля проведет "Космический фестиваль". Увлеченные космосом ребята поучаствуют в научном шоу, квесте, играх, пообщаются со специалистами космической отрасли.Важно продолжить традиции, заложенные американской школьницей Самантой Смит в дружбу России и США, уверена челябинская активистка. У двух стран есть общие задачи: развитие нашей планеты и изучение космоса, убеждена Щербатова."Поэтому я решила на такой дерзкий поступок и написала Илону Маску", – добавила школьница.Руководитель отдела науки РДШ Олег Яблоков рассказал, что активисты движения всегда в авангарде новейших технологий. "Неудивительно, что Настя использовала современные средства коммуникации для привлечения внимания Илона Маска", – отметил он.На днях Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина пообщаться в популярной социальной сети Clubhouse. В Кремле назвали предложение интересным.