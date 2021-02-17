Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что специальный Центр сопровож­даемого проживания для выпускников детских домов расположен в Зябликове. Его задача – учить людей с ментальными особенностями жить самостоятельно в социуме.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что специальный Центрсопровож­даемого проживания для выпускников детских домоврасположен в Зябликове. Его задача – учить людей с ментальными особенностями жить самостоятельно в социуме.Москвичам будут помогать в Центре раскрыть свои способности и освоить профессию, а также готовить к условиям жизни в мегаполисе. В двухэтажном учебно-тренировочном общежитии Центра могут проживать сразу до 60 человек.В доме десять квартир со всем необходимым для комфортной жизни. В каждой есть по две спальни, гостиная, кухня-столовая, прихожая и по два санузла. Все помещения укомплектованы мебелью, бытовой техникой и предметами быта.Выходцы детдомов и интернатов будут учиться сами готовить себе еду и наводить порядок в помещении. Кроме того, в Центре работают психологи, дефектологи, специалисты по социальной работе. Также его жители могут учиться в колледжах, посещать мастерские, стажироваться на предприятиях, чтобы потом трудоустроиться.По словам Сергея Собянина, первый опыт показал, что многие молодые люди в новых условиях мобилизовали свои способности и добились серьезного прогресса. Через какое-то время они переедут в квартиры сопровождаемого проживания, где наставники будут находиться с ними только днем.В Москве меняется и система психоневрологических интернатов. Там вводятся новые правила ухода, расширяется жилое пространство подопечных. Учреждениям могут помогать волонтеры. Двери этих учреждений открыты для волонтеров.Примечательно, что уже доказано, что инвалидыс ментальными нарушениями могут успешно влиться в общество, работать и самостоятельно себя обслуживать. Но для этого им надо создать условия, которые помогут таким людям адаптироваться в социуме и найти свое счастье.