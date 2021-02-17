Злоумышленница вошла в доверие к пожилой женщине и под предлогом снятия порчи похитила у нее денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Бутово задержали подозреваемых в хищении денежных средств путем мошенничества.В дежурную часть обратилась 67-летняя женщина. Заявительница рассказала, что на бульваре Дмитрия Донского к ней подошли две женщины. Одна из них, рассказывая о своей религиозности и благочестивости, вошла к ней в доверие. В ходе разговора незнакомка также поинтересовалась, есть ли у потерпевшей дети. Затем злоумышленница сообщила, что на потерпевшей и ее дочери имеется порча, что грозит их жизни. Для снятия порчи ее убедили в необходимости проведения обряда. Заявительница по просьбе аферисток принесла из дома денежные средства с указанными предметами для обряда. Они положили все в черный пакет, а через несколько минут вернули его с рекомендацией положить под подушку, не раскрывая.Прошло чуть более недели, когда пенсионерка должна была созвониться с лжецелительницей для завершения «ритуала», но ее телефон не отвечал, а в пакете оказались рваные куски газеты. Общий материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались две жительницы Московской области в возрасте 46 и 56 лет. Похищенными денежными средствами злоумышленницы распорядились по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56