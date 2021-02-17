В рамках занятия обсуждались вопросы организации совместной работы по линии профилактики наркомании и даны рекомендации для координации действий столичных общественных структур...

В Учебном центре профессиональной квалификации Саморегулируемой организации Ассоциации предприятий безопасности «Школа БЕЗ опасности» сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве организовано и проведено методическое занятие для начальников охраны ЧОО, осуществляющих охрану образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.Мероприятие проведено совместно с врачами-наркологами центра профилактики зависимого поведения ГБУЗ г. Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы», по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Обеспечение антитеррористической защищённости и охраны объектов (территорий) образовательных организаций в современных условиях".В рамках занятия обсуждались вопросы организации совместной работы по линии профилактики наркомании, даны рекомендации для координации действий столичных общественных структур в области противодействия распространения наркотиков на территории столицы. Полицейские продемонстрировали присутствующим обучающий видеоматериал, подготовленный сотрудниками Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве. В нём содержалась информация о симптомах наркотического опьянения, внешних признаках употребления психоактивных веществ, поведенческих признаках, указывающих на возможную причастность подростка к незаконному обороту наркотиков, о мерах уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. В фильме присутствовали методические рекомендации о действиях сотрудников частных охранных организаций при выявлении сбыта наркотиков учащимся, о выявлении фактов распространения наркотиков в учебных заведениях, о способах бесконтакной передачи запрещенных средств и веществ от «продавца» к «покупателю», в том числе через «закладки», о выявлении тайников с наркотиками на обслуживаемой территории.Начальники охраны ЧОО, осуществляющие свою деятельность на территории образовательных организаций столицы, поблагодарили сотрудников полиции за проведенное методическое занятие.УНК ГУ МВД России по г. Москве