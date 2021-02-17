Оно продлится до 3 марта на сайте органов местного самоуправления.

С 18 февраля стартует онлайн-голосование за присвоение Владимиру звания «Город трудовой доблести». Оно продлится до 3 марта на сайте органов местного самоуправления.Инициативу поддержали уже 77 общественных организаций, среди которых руководители правозащитных, ветеранских, молодёжных, женских, спортивных объединений, профессиональных и творческих союзов, национально-культурных организаций и благотворительных фондов.После голосования предложения горожан и общественников передадут на рассмотрение в мэрию, а также в обладминистрацию. Далее документация передаётся на федеральный уровень в оргкомитет «Победа».