Оперативный штаб опубликовал в среду последние данные о распространении коронавируса в России. Новые случаи заражения обнаружили в 85 регионах.
<a href="https://33live.ru/novosti/17-02-2021-sutochnyj-prirost-zarazivshixsya-koronavirusom-v-rossii-sostavil-pochti-13-tysyach.html" target="_blank">Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил почти 13 тысяч</a> - Оперативный штаб опубликовал в среду последние данные о распространении коронавируса в России. Новые случаи заражения обнаружили в 85 регионах.
[url=https://33live.ru/novosti/17-02-2021-sutochnyj-prirost-zarazivshixsya-koronavirusom-v-rossii-sostavil-pochti-13-tysyach.html]Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил почти 13 тысяч[/url] - Оперативный штаб опубликовал в среду последние данные о распространении коронавируса в России. Новые случаи заражения обнаружили в 85 регионах.