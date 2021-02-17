16 февраля в Белоруссии прошли обыски у десятков журналистов и правозащитников. На случившееся отреагировала оппозиционер Светлана Тихановская.

16 февраля в Белоруссии прошли обыски у десятков журналистов и правозащитников. На случившееся отреагировала оппозиционер Светлана Тихановская.По мнению политика, это событие свидетельствует о "настоящем государственном кризисе". Власти пытаются найти преступников среди тех, кто пишет о борьбе людей за свободу и помогает политзаключенным. Чтобы остаться на посту главы страны, Александр Лукашенко готов репрессировать тех, кто защищает права белорусов.Тихановская заявила, что сегодня в опасности находятся все жители республики. Но выход из кризиса есть. Оппозиционер отметила, что такими действиями Лукашенко собирает материалы дела против себя и своих подчиненных. Она уточнила, что уже передала данные о преступлениях власти в Евросоюз и ООН.Ранее оппозиционер разместила видеообращение к белорусам. В ролике призвала граждан объединиться в борьбе с режимом. По ее словам, уже весной Лукашенко потеряет поддержку своего окружения, поэтому нужно "коллективно" давить на власть и организовать новые акции протеста.Выборы главы Белоруссии прошли 9 августа. Александр Лукашенко набрал больше половины голосов – 80%, его оппонент Светлана Тихановская получила 10% поддержки. Через несколько дней после голосования она тайком покинула страну. Позднее соратники оппозиционера сообщили, что она получала угрозы.Александр Лукашенко опроверг эту версию. Президент заявил, что на Тихановскую якобы хотели совершить покушение, и он помог ей выехать из страны. Подробности – в .