Стали известны подробности ДТП с участием автобуса, которое произошло на трассе М7 во Владимирской области.

Стали известны подробности ДТП с участием автобуса, которое произошло на трассе М7 во Владимирской области.По данным пресс-службы регионального УМВД, около 7 утра на 169 км ФАД М-7 «Волга» в Собинском районе произошло ДТП.По предварительной информации, водитель автобуса, перевозившего рабочих местного предприятия, следуя в сторону станции Колокша, не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди большегруза и совершил с ним столкновение.В результате ДТП водитель автобуса и трое пассажиров были доставлены в медицинское учреждениеВ 9.00 движение на данном участке пути было полностью восстановлено.