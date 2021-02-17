Поиск земельного участка начат и в ближайшее время будет оформляться.

Как известно полигон по приему ТБО в Александровском районе закрыт. Но это не решило саму проблему утилизации. Что предполагается делать в ближайшее время, рассказала директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Клименко.- Принято решение по поиску земельного участка, который бы отвечал требованиям природоохранного законодательства для того, чтобы там размещать объект по обработке отходов с размещением "хвостов", которые уже неутилизируемые фракции. Поиск такого земельного участка начат и в ближайшее время будет оформляться. Пока мы стоим только в начале пути. Процесс достаточно длительный, поскольку в любом случае это общественное обсуждение по смене категории целевого назначения земельного участка, обсуждение в рамках экологической экспертизы, поэтому процесс долгий.Пока департамент природопользования мусор из Александровского района вывозить на полигон у деревни Бабанино Петушинского района. Данная схема будет действовать до корректировки Территориальной схемы обращения с отходами. Однако власти Петушинского района - александровского мусора.Константин Киреев