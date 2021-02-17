аключено 6 тысяч контрактов на общую сумму 8 млрд рублей.

В 2020 году в электронных аукционах, организованных агентством госзакупок Костромской области, приняли участие почти 300 госзаказчиков. Заключено 6 тысяч контрактов на общую сумму 8 млрд рублей. При этом на торгах удалось сэкономить 639 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.«В 2021 году, из-за изменений в законодательстве, количество электронных конкурентных процедур сократится с 7 до 3. Останутся лишь аукцион, конкурс и запрос котировок. Вводится единая форма документации, повышается «ценовой порог» запроса котировок с 500 тысяч до 3 млн рублей, сократятся сроки проведения конкурентных процедур», - добавила руководитель ведомства Оксана Душеина.В обладминистрации рассказали, что в связи с этим глава регоина Сергей Ситников поручил департаменту финансов и правовому управлению администрации Костромской области подготовить до 31 марта изменения в части увеличения объёма централизованных закупок путём проведения запроса котировок свыше 250 тысяч рублей.«Указанные меры позволят увеличить объём централизованных закупок на 5 %», - пояснили в пресс-службе губернатора.