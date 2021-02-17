Магазин признан нерентабельным.

В Центральном универмаге Владимира закрывается «Ашан». В магазине активно пустеют полки. В конце февраля торговая точка перестанет работать.Как сообщает пресс-служба компании, по результатам анализа продаж выяснилось, что супермаркет в ЦУМ «Валентина» демонстрирует неудовлетворительные результаты. Именно поэтому принято решение закрыть его.Сам ЦУМ сейчас ведет поиск потенциальных арендаторов торговых площадей. Возможно, на смену «Ашану» придёт другой продуктовый магазин.