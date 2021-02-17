Далеко не везде коммунальщики успевают убирать пешеходную зону.

Засыпанные снегом тротуары продолжают создавать проблемы жителям Владимира. Далеко не везде коммунальщики успевают убирать пешеходную зону. И даже если это делается оперативно, то не всегда качественно.Сегодня на вестийный WhatsApp (+7-919-019-62-62) пришло сообщение от обеспокоенных владимирцев. Они обратили внимание на состояние тротуара вдоль Центрального парка на улице Михайловской. Пешеходы рискуют упасть и получить серьёзную травму. Проход вдоль забора кафе «Сима» не расчищен уже пятые сутки. Сотрудник общепита утверждает, что это не их территория и чистить они не собираются. Так кто всё-таки наведёт здесь порядок?Напомним, в выходные после мощного снегопада владимирцы пожаловались, что в центре города они вынуждены были ходить по узким тропинкам. Путь превратился в травмоопасную , где невозможно было разойтись. После публикации материала .Кроме того, жители домов по улице Кирова пожаловались на . Баки переполнены, отходы накапливаются в огромном количестве, поэтому люди вынуждены складывать их рядом.