В честь древнего города Мурома назвали самолёт Superjet 100. Авиакомпания “Россия”, которая входит в группу “Аэрофлот”, расширяет географию имён воздушных судов. Новые лайнеры названы

В честь древнего города Мурома назвали самолёт Superjet 100. Авиакомпания “Россия”, которая входит в группу “Аэрофлот”, расширяет географию имён воздушных судов. Новые лайнеры названы в честь городов – Муром, Торжок, Углич, Елец и Звенигород. Сообщается, что они уже приступили к полетам по региональной маршрутной сети. Самолеты Superjet 100, получающие имена российских городов с многовековой историей,