В Кольчугино загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожар начался вечером 16 февраля на улице Гагарина. На место оперативно прибыли пожарные. Горела квартира на втором этаже

В Кольчугино загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожар начался вечером 16 февраля на улице Гагарина. На место оперативно прибыли пожарные. Горела квартира на втором этаже девятиэтажного дома. Газодымозащитники ворвались в горящую квартиру. Внутри находили два человека – пожилая женщина и её сын, который сам передвигаться не мог. Огнеборцы спасли их от гибели при помощи спецустройств