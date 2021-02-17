В Гороховце 47-летнюю чиновницу признали виновной в двух преступлениях. Бывшую начальницу муниципального казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия учреждений культуры

В Гороховце 47-летнюю чиновницу признали виновной в двух преступлениях. Бывшую начальницу муниципального казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Гороховецкого района”, как установили следствие и суд, похитила 200 тысяч рублей. Как сообщают в прокуратуре, с 2018-го года по 2019-й чиновница используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила в муниципальное учреждение своего знакомого. Вместо него она получала зарплату