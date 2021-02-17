Днём 17 февраля загорелся частный дом. ЧП произошло в деревне Плясицыно Камешковского района. На место выехали пожарные подразделения. Была угроза распространения огня по всему зданию.

Днём 17 февраля загорелся частный дом. ЧП произошло в деревне Плясицыно Камешковского района. На место выехали пожарные подразделения. Была угроза распространения огня по всему зданию. Огнеборцы ворвались внутрь дома и ликвидировали возгорание. Сгорела внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет. Тушили пожар 11 человек и 4 спецмашины. Причина возгорания устанавливается специалистами МЧС области.