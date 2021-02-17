Из дома эвакуировали 15 жильцов, среди которых было трое детей.

Вечером 16 февраля в 18:37 в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В городе Кольчугино, на улице Гагарина горел многоквартирный дом №6.На момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление в подъезде. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в квартиру, из которой шёл дым, обнаружили очаг и потушили пламя площадью два квадратных метра.Сотрудники МЧС спасли из огня двух человек. Пострадал мужчина 1957 года рождения. Он отравился угарным газом, но был своевременно госпитализирован в больницу. Из дома эвакуировали 15 жильцов, среди которых было трое детей.Как сообщили в пресс-службе ведомства, к ликвидации возгорания привлекалось 5 единиц техники и 14 человек личного состава.