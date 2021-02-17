С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17928 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 15288 пациентов. В стационарах лежит 401 человек, из них 277 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2033 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 50 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 57 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 18 костромичам. Пять заболевших выявлено в Костромском районе, четыре - в Буйском, три - в Мантурово. По два пациента с ковидом прибавилось в Поназырево, Нерехте, Шарье, Сусанино, Красно-на-Волге и в Галичском районе. По одному - в Боговарово, Парфеньево, Волгореченске, Вохме, Судиславле, Кологриве, Островском и Чухломском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17928 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 15288 пациентов. В стационарах лежит 401 человек, из них 277 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2033 заболевших.