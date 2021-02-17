Во Владимирской области продолжается череда автоаварий.

Аварийная среда. В пресс-службе областной полиции рассказали об очередных ДТП. Около 4 и 5 утра на ФАД М-7 «Волга» в Петушинском районе произошли два дорожно-транспортных происшествия.По предварительной информации, на 98 км произошло столкновение шести транспортных средств, а на 138 км – столкновение восьми автомобилей.По состоянию на 9.40 известно о троих пострадавших в результате двух ДТП.В настоящее время движение на данных участках пути затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которыми осуществляется регулирование дорожного движения, принимаются меры для восстановления транспортного потока и установления всех обстоятельств произошедшего.Информация уточняется.