В ночь на 17 февраля в Покрове на Пролетарской улице сгорел автомобиль. На место выехали пожарные подразделения. Горел ВАЗ-2110. Огнеборцы потушили машину на 3-х квадратных метрах. Сгорел салон и

В ночь на 17 февраля в Покрове на Пролетарской улице сгорел автомобиль. На место выехали пожарные подразделения. Горел ВАЗ-2110. Огнеборцы потушили машину на 3-х квадратных метрах. Сгорел салон и моторный отсек автомобиля. Погибших и пострадавших нет. Тушили пожар 2 единицы техники и 5 человек. Дознаватели МЧС области устанавливают причину пожара.