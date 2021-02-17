Производители нашли сразу несколько причин для повышения цен на яйца и мясо курицы. Стоимость этих продуктов в России может увеличиться на 10%.

Производители нашли сразу несколько причин для повышения цен на яйца и мясо курицы. Стоимость этих продуктов в России может увеличиться на 10%.Торговые сети уже получили предложение производителей пересмотреть некоторые условия договоров. Изготовители пожаловались на стремительное распространение птичьего гриппа, значительное сокращение поголовья, а также подорожание корма. Якобы именно поэтому рационально повысить цены на продукты: яйца и мясо курицы.Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что последние несколько лет розничная цена мяса птицы практически оставалась неизменной. При этом два года подряд себестоимость продукции увеличивалась. Например, в 2020-м – на 20-25%.Стоит отметить, что в течение пяти лет цены на свинину также стабильны. Однако производители пока не видят смысла увеличивать стоимость данного вида мяса. Генеральный директор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев подчеркнул: в течение года прирост объема производства составит 5%.Также он пояснил, что сейчас покупать полтуши оптом гораздо дешевле, чем в середине прошлого или позапрошлого года. В настоящий момент цены на этот продукт держатся на уровне тех, что были в конце 2020-го, пишет .