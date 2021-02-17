Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин создал в СК поисковое движение для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин создал в СК поисковое движение для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны.Эта инициатива стала продолжением той важнейшей поисково-архивной и патриотической работы, которая проводится ведомством во взаимодействии с поисковыми и добровольческими отрядами. В состав движения войдут действующие офицеры СК и учащиеся ведомственных образовательных организаций, сообщаетВ ряде регионов России на базе следственных управлений СК России уже созданы подобные отряды. В отдельных случаях находки поисковиков становятся предметом предварительного следствия по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы войны, в том числе против мирного населения.Отметим, что свои поисковики в нашем Следкоме давно уже есть. Сотрудники Следственного комитета по Владимирской области уже не первый год участвуют в поисковом движении, В частности, в местах падения в нашем регионе самолетов во время тренировочных полетов в период Великой Отечественной войны.Вместе с офицерами в ряды централизованного поискового движения войдут члены их семей, в том числе дети. Новое движение будет взаимодействовать с общероссийской общественной организацией по увековечению погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" и ее региональными подразделениями", - сообщили в СК. Курировать работу нового поискового движения будет штаб по координации поисковой и архивной работы, который был создан в СК в мае 2020 года. Офицеры Следственного комитета будут заниматься этой деятельностью в свободное от работы время, в том числе во время отпусков.