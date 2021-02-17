В Собинске на скамье подсудимых предстанут шестеро мужчин. Их обвиняют в краже металла по предварительному сговору. По версии следствия, с июля по сентябрь 2020 года мужчины регулярно

В Собинске на скамье подсудимых предстанут шестеро мужчин. Их обвиняют в краже металла по предварительному сговору. По версии следствия, с июля по сентябрь 2020 года мужчины регулярно похищали различные металлические изделия с территорий нескольких объектов Лакинска. Воровали по одиночке и сообща. Металл мужчины за деньги сдавали в пункты приема. В прокуратуре отмечают, что воровали металл