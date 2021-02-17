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Доверчивые и обманутые. В нашем регионе участились случаи дистанционного мошенничества.
Знаменитый владимирский биатлонист Алексей Слепов в период вынужденной дисквалификации осваивает новую профессию.
Энтузиасты намерены восстановить сгоревший театр в селе Фомиха.
Высокие технологии и уникальное оборудование как средство реабилитации для детей с трудностями развития.
Добрый поступок полицейского из Владимира обсуждают пользователи соцсетей.