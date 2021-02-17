Самые интересные новости - только у нас!

Самые интересные новости - только у нас .Доверчивые и обманутые. В нашем регионе участились случаи дистанционного мошенничества.Знаменитый владимирский биатлонист Алексей Слепов в период вынужденной дисквалификации осваивает новую профессию.Энтузиасты намерены восстановить сгоревший театр в селе Фомиха.Высокие технологии и уникальное оборудование как средство реабилитации для детей с трудностями развития.Добрый поступок полицейского из Владимира обсуждают пользователи соцсетей.