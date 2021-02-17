Фильм режиссера Константина Воинова увидел свет в 1964 году. Картину Женитьба Бальзаминова с большим интересом смотрят и сегодня, спустя более 50 лет после премьеры.

Фильм режиссера Константина Воинова увидел свет в 1964 году.Картину "Женитьба Бальзаминова" с большим интересом смотрят и сегодня, спустяболее 50 лет после премьеры.Снять ленту на основе пьес Александра Островского КонстантинВоинов хотел со времен студенчества. У режиссера был идеальный кандидат нароль Миши Бальзаминова – приятель Георгий Вицин.Воинов объединил в сценарии к картине знаменитую трилогию Островского– "Праздничный сон до обеда", "Свои собаки грызутся, чужая не приставай!", "ЖенитьбаБальзаминова". В центре сюжета – мелкий чиновник и его маменька, которые находятсяв поиске выгодной невесты.Претворить идею в жизнь Константин Наумович смог через много лет. Актеру Георгию Вицину к тому моменту исполнилось 45. Артистбыл на 20 лет старше своего персонажа Миши Бальзаминова. Вицин продел огромную работу,чтобы вписаться в образ. Артист сбросил вес, изменил походку, поработал надосанкой, которая выдавала возраст. Каждый раз перед появлением в кадре ГеоргийМихайлович накладывал на лицо плотный слой грима, рисовал веснушки инадевал кудрявый парик. "Женитьба забальзамированного", – смеялся Вицин, стояперед зеркалом.Маменьку Миши Бальзаминова, Павлу Петровну, играла актрисаЛюдмила Шагалова. В реальной жизни артистка была на шесть лет моложеВицина. Более того, через много лет в картине "Не может быть!"Шагалова и Вицин сыграли супругов – родителей невесты в новелле под названием "Свадебноепроисшествие".Роль свахи Акулины Гавриловны досталась Лидии Смирновой. Вкадре артистка изображала женщину, которую в действительности встретила вовремя войны. Дама, ставшая прототипом свахи, обладала неумным лицом и шепелявостью.Трясясь над своими пожитками, женщина запечатлелась в памяти Смирновой как очень неприятная.Большинство сцен фильма снимали в Суздале. В городена тот момент были места, где сохранялась атмосфера 19 века, что требовалосьфильму. Некоторые постройки, в которых работал творческий коллектив "ЖенитьбыБальзаминова", уцелели до наших дней. Часть сцен снималась во Владимире.Константин Воинов заставлял актеров работать до седьмогопота. Режиссер добивался идеального кадра. Эпизоды отрабатывались до блеска. Такдля сцены поцелуя Георгия Вицина и Нонны Мордюковой, которая играла купчихуДомну Евстигнеевну, потребовалось 29 дублей. Кинематографист заставлял артисткувновь и вновь прижимать Вицина к забору и впиваться в него губами. К окончаниюсъемки артисты возненавидели все на свете.Между тем актрисе ЛидииСмирновой перфекционизм Константина Воинова сыграл на руку. Во время съемоксцены чаепития артистка вдоволь наелась пирога с вареньем. Момент создавался 15дублей.