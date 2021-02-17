Злоумышленники без ведома собственников воспользовались их банковскими картами для оплаты своих покупок.

Следователями УМВД России по городу Владимиру возбуждены уголовные дела в отношении 34-летних жителей областного центра, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).31 января текущего года в дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру обратилась 27-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже денег с её банковского счета. Потерпевшая пояснила, что накануне потеряла банковскую карту, привязанную к счету.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что банковской картой несколько раз расплачивалась в торговых точках города одна и та же девушка.Уже на следующий день после поступившего сообщения оперативники установили личность и местонахождение злоумышленницы. Женщина была задержана и дала признательные показания, пояснив, что карту нашла в одном из дворов и воспользовалась ею для оплаты своих покупок.В общей сложности своими противоправными действиями подозреваемая нанесла потерпевшей ущерб на сумму около 4 тысяч рублей.3 февраля с сообщением о пропаже денег с банковского счета в полицию обратился ещё один местный житель.Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что обнаружил подмену банковской карты на чужую после того, как просил малознакомого мужчину, временно проживающего по соседству, купить продукты. После этого потерпевший соседа не видела.Информация о произошедшем вместе с фотороботом предполагаемого злоумышленника была передана в разные подразделения полиции.Через несколько дней участковый уполномоченный полиции, находившийся на службе, на улице обратил внимание на мужчину, похожего на злоумышленника. Сообщив о данном факте коллегам, участковый проследовал за фигурантом, а затем задержал его. Злоумышленником оказался уроженец Саратовской области, времено проживающий во Владимире.Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что совершил подмену намеренно, а банковской картой потерпевшего, который сообщил пин-код от неё, оплачивал свои покупки. Общая сумма причиненного ущерба составила 13 500 рублей.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовных дел продолжается.