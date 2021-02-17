Данила Лобанов сейчас делает новую модель автобуса 23-го маршрута, которую сложно отличить от настоящего.

Он настолько увлечён автобусами, что даже устроился работать на линию. Студент из Владимира Данила Лобанов сейчас делает новую модель автобуса двадцать третьего маршрута, которую сложно отличить от настоящего. С автобусным энтузиастом встретился Никита Тарбеев.Данила Лобанов рассказывает о своей модели 23-го автобуса. Над ней студент-автомеханик работает уже около года. Для того, чтобы лучше изучить и понять машину, Данила даже устроился работать кондуктором на этот маршрут.- Я пытаюсь отразить всё-что есть - вплоть до таблички номеров, значка. Вот такие наклеечки попробую реализовать. -Ведро? Ведро вряд ли. Открывающийся бак тоже будет.Вот так сейчас выглядит моделька - не хватает подвески, колёс и остекления, в остальном это полная копия автобуса. Есть даже место для кондуктора - с аутентичным ценником за проезд и прошлогодним календарём - место не занимать!- Открываются двери. В принципе здесь работает абсолютно всё, кроме электроники. Каждое кресло - всё как в настоящем. Открывается капот , двигатель детализирован тоже.Это уже четвёртая по счёту модель Данилы. С каждым разом его автобусы все реалистичней. Предыдущая версия, это тоже 23-й, немного грубее, но сделана с таким же вниманием к деталям. Автобусами Данила увлёкся в раннем детстве.- В детском садике когда я еще был, куда-то поехали, я у кабины водителя стоял - понравилось. Плюс у меня дед - водитель. Я все детство с ним прокатался.Сейчас он учится на водителя пока категории Б, а в будущем собирается водить пассажирский автобус. А еще Данила Лобанов начинающий автоблогер - ведёт сообщество, посвященное проблемам общественного транспорта во Владимире и мечтает сделать эту сферу лучше.- Я бы наверное, в первую очередь, наладил расписание так, чтобы маршруты не пересекались. Например, если едет 26-й, за ним следом 25-й - какой от этого смысл? Также 152-й и 15-й - чтобы были интервалы между автобусами.Данила - сейчас самый молодой кондуктор во Владимире. В ближайшее время готовится попробовать себя в роли контроллёра.Никита Тарбеев, Александр Чунаев, Андрей Синягин“Вести-Владимир”