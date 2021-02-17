43 лучших волонтера сегодня получили награды и благодарности.

43 лучших волонтера получили награды и благодарности. Итоги за 2020 подвёл региональный волонтерский центр партии "Единая Россия". Что было сделано за год и кого берут в волонтёры? Подробности в репортаже Нины Глизницы.Так проходит день волонтёра. Маски, перчатки и антисептики прямо на дом. А ещё помощь медикам - их отвозят и привозят с работы. Разработка защитных лицевых экранов для врачей и сбор денежных средств.Анастасия Гузнова, волонтер, Владимир: «На самом деле заявок очень много не только по средствам индивидуальной защиты, но также можно доставлять продукты первой необходимости. В основном в помощи нуждаются пожилые люди».В волонтерском центре партии "Единая Россия" - 620 добровольцев. Среди них молодогвардейцы, волонтёры "Победы" и рота Боевого братства. Лучших наградили во Владимире.Мария Рыбина, волонтер, г. Кольчугино: «Мой путь волонтёрской деятельности начался по зову сердца. Потому, что не могла оставаться безучастной там, где кто-то в чём нуждался».В ряд волонтеров встали и депутаты Госдумы. Игорь Игошин, наладил систему передачи горячих обедов врачам ковидных отделений. А прием пациентов в мобильных передвижных медицинских комплексах организовал Григорий Аникеев. Работа велась и на районном уровне. В Кольчугино врачей обеспечили средствами индивидуальной защиты, а в Петушинском районе пациентам ковидных госпиталей передали новогодние подарки.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области, председатель регионального отделения партии "Единая Россия": «Вы не побоялись, вы пошли на передовую, в бой с этой непонятной болезнью. Это сродни подвигу во времена войны».Волонтёры и сейчас не прекращают свою работу. Они помогают в госпиталях, отвечают на вопросы граждан в колл-центрах. И приглашают всех в свою большую дружную команду.Нина Глизница, "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы Законодательного собрания.