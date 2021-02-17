В областном центре состоится акция по раздельному сбору мусора.

Во Владимире 21 февраля пройдёт акция по сбору вторсырья в формате ЭкоТакси. В восьми точках областного центра будут дежурить координаторы и машины, которые примут пластик 1-7 видов, а также жесть, стекло и макулатуру.Организует мероприятие региональное отделение организации «РазДельный Сбор».Сдать отходы можно будет по следующим адресам:- улица Новгородская, д. 39, корпус 2 – с 11:00 до 11:20;- улица Куйбышева, д. 9 – 11:25 – 11:45;- площадка за «Руськино» – 12:00 – 12:30;- улица Михайловская, д. 4 – 12:40 – 13:10;- Соловьиный пруд – 13:20 – 13:50;- улица Ново-Ямская, д. 23 – 15:00 – 15:30;- улица Василисина, д. 17 – 15:40 – 16:10;- стоянка ТЦ Орбита на Нижней Дуброве – 16:15 – 16:45.Собранный мусор вывезут на улицу Мостостроевскую для последующей переработки. Отметим, что в областной столице акция проводится уже не в первый раз.