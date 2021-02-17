В областном центре состоится акция по раздельному сбору мусора.
Во Владимире 21 февраля пройдёт акция по сбору вторсырья в формате ЭкоТакси. В восьми точках областного центра будут дежурить координаторы и машины, которые примут пластик 1-7 видов, а также жесть, стекло и макулатуру.
Организует мероприятие региональное отделение организации «РазДельный Сбор».
Сдать отходы можно будет по следующим адресам:
- улица Новгородская, д. 39, корпус 2 – с 11:00 до 11:20;
- улица Куйбышева, д. 9 – 11:25 – 11:45;
- площадка за «Руськино» – 12:00 – 12:30;
- улица Михайловская, д. 4 – 12:40 – 13:10;
- Соловьиный пруд – 13:20 – 13:50;
- улица Ново-Ямская, д. 23 – 15:00 – 15:30;
- улица Василисина, д. 17 – 15:40 – 16:10;
- стоянка ТЦ Орбита на Нижней Дуброве – 16:15 – 16:45.
Собранный мусор вывезут на улицу Мостостроевскую для последующей переработки. Отметим, что в областной столице акция проводится уже не в первый раз.