Перенесённая из-за рекордного снегопада “Лыжня России” состоится уже в это воскресенье 21 февраля. Об этом сообщили в обладминистрации. Сообщается, что те, кто не успел

Перенесённая из-за рекордного снегопада “Лыжня России” состоится уже в это воскресенье 21 февраля. Об этом сообщили в обладминистрации. Сообщается, что те, кто не успел зарегистрироваться, могут это сделать до 20 февраля включительно. В день старта регистрации не будет. Расписание стартов осталось неизменным:11:20 – 5 км; 11:30 – 1 км; 12:00 – 10 км. Начало мероприятия: в 11:00