Об этом сообщили во Владимирской епархии.

Во Владимире планируют восстановить подсветку Успенского собора. Об этом сообщили во Владимирской епархии.Освещение храма имеется давно, но со временем лампы перегорели, а система подсветки устарела и нуждается в модернизации. Большая часть территории находится в ведении Владимиро-Суздальского музея заповедника. Средняя часть принадлежит РПЦ, а колокольня и вовсе бесхозяйный объект.Из-за разделения собственников непонятно, кто должен быть заказчиком и оплачивать работы.В епархии считают, что необходимо собрать все заинтересованные стороны и договориться. В ВСМЗ согласны с такой постановкой вопроса. В пресс-службе музея отметили, что проблему необходимо решать сообща.Также стала известна судьба бывшего здания худграфа, которое епархии передали в конце 2020 года. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон пояснил, что в нём разместят библиотеку или отдел по работе с молодёжью.