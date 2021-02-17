Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали директор ВУЗа Вячеслав Картухин и прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин.

Владимирский филиал РАНХиГС и прокуратура Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве при подготовке профессиональных кадров по новой специальности «Судебная и прокурорская деятельность».Срок обучения составит пять лет. Выпускники смогут трудоустроиться в прокуратуру, суд, налоговые органы и на таможню.«Чтобы выпускник представлял все сложности и специфику работы ведомства, совместно с прокуратурой определены следующие форматы взаимодействия: встречи, лекции, научно-практические конференции, круглые столы», – пояснил директор ВФ РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Вячеслав Картухин.Факультет права – один из наиболее востребованных среди абитуриентов академии, который оснащён современной материально-технической базой для подготовки студентов.«Мы готовы сотрудничать самым тесным образом. Ждём студентов на практику. Окажем содействие при прохождении тестирования при принятии на службу. Хотел бы пожелать нашим сотрудникам и преподавателям ВУЗа успехов. Уверен, что совместная работа будет правильно оценена в будущем», - отметил прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин.Добавим, что качество подготовки специалистов в академии было не раз подтверждено Министерством науки. Уровень трудоустройство выпускников РАНХиГС составляет более 85%.