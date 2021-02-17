Во Владимире 4 дня тренировались снайперы спецподразделений СОБР и ОМОН Росгвардии. Правоохранители изучали практику и теорию снайперского дела, отрабатывали тактику одиночных снайперов и

Во Владимире 4 дня тренировались снайперы спецподразделений СОБР и ОМОН Росгвардии. Правоохранители изучали практику и теорию снайперского дела, отрабатывали тактику одиночных снайперов и снайперских групп в различных условиях. Занятия с ними проводили опытные инструкторы одного из спецподразделений Москвы. В соответствии с программой сборов спецназовцы оттачивали свое мастерство и совершенствовали практические навыки в скоростной стрельбе по