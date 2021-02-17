Последствия коммунальных аварий ликвидированы по следующим адресам: улица Вокзальная, 32, улица Лермонтова, 15 «А», улица Растопчина, 45 «А».

Во Владимире устранены три повреждения на теплосетях. Об этом сообщает владимирский филиал компании «Т Плюс».Последствия прорыва труб ликвидированы по следующим адресам: улица Вокзальная, 32, улица Лермонтова, 15 «А», улица Растопчина, 45 «А».В пресс-службе ресурсоснабдающей организации уточнили, что тепло в квартиры горожан подаётся в полном объеме.Добавим, что для регулировки температурного режима внутри дома жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию.