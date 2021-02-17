Чтобы компенсировать уменьшение площади лесов, в границы Владимирского лесничества включат 563 га лесного массива.

Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области опубликовал об изменении границ земель лесного фонда. Это связано со строительством платной трассы М-12 Москва-Казань.Согласно документу, под строительство автобана будет отведено 553 га леса. Предоставление лесных участков будет возможно после перевода из категории защитных лесов в категорию «промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения». Говорится в документе.Чтобы компенсировать уменьшение площади лесов, в границы Владимирского лесничества включат 563 га лесного массива.Изменение границ земель, на которых расположены леса, проектируется на территории города Владимира, Судогодского и Суздальского районов. Это коснется участков Бараковского, Владимирского, Головинского, Пригородного, Улыбышевского участковых лесничеств. Таким образом, эти земли в дальнейшем будут основной частью трассы М-12.Напомним, скоростную трассу М-12 Москва – Казань планируют в 2024 году. Подготовка к строительству уже началось. Общая протяженность магистрали - 794 км. Для реализации проекта будут изъяты земельные участки как у простых жителей, так и у предприятий. В опубликованных распоряжениях значатся 22 участка как с постройками, так и без в и 30 в .