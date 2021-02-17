На один меньше, чем накануне. Общая смертность от новой заразы теперь 793 человека. Заболели КОВИДом ещё 137 человек. На два меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к

На один меньше, чем накануне. Общая смертность от новой заразы теперь 793 человека. Заболели КОВИДом ещё 137 человек. На два меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к концу ноября. Общее количество заражённых теперь 25 969. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 39 заболевших за сутки – на семь больше, чем накануне). Второе