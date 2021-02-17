Барсетку с деньгами фигурант похитил из комнаты спящего соседа.

Следователями ОМВД России по Собинскому району Владимирской области завершено расследование уголовного дело в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в жилище».В июне прошлого года в полицию обратился житель поселка Ставрово, сообщивший о пропаже принадлежащей ему барсетки, в которой находились деньги в отечественной и иностранной валюте. Общая сумма причиненного ущерба превысила 270 тысяч рублей.Уточнив обстоятельства произошедшего, полицейские выяснили, что к краже может быть причастен сосед потерпевшего, который с момента пропажи денег на связь не выходил.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого через два дня после поступившего сообщения задержали злоумышленника в одном из городов района. Фигурант сознался в содеянном, пояснив, что вошел в комнату, когда сосед спал, взял барсетку и покинул квартиру.Часть денег обвиняемый потратил на покупку алкоголя, продуктов и вещей. Оставшаяся сумма была изъята сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.