Госдума на пленарном заседании 17 февраля утвердила кандидатуры пятерых членов Центральной избирательной комиссии. Членами ЦИК стали представители парламентских фракций.

Госдума на пленарном заседании 17 февраля утвердила кандидатуры пятерых членов Центральной избирательной комиссии. Членами ЦИК стали представители парламентских фракций.Членами Центризбиркома стали Константин Мазуревский ("Единая Россия"), Евгений Колюшин (КПРФ), Александр Курдюмов (ЛДПР), Николай Левичев ("Справедливая Россия") и Антон Лопатин (выдвинут группой депутатов ГД).Все они являются известными и уважаемыми специалистами в области избирательного права, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Давайте им пожелаем одно – руководствоваться законом и только законом нашей страны. Удачи вам на этом непростом поприще Центральной избирательной комиссии. Спасибо вам!" – сказал председатель ГД.Согласно законодательству, Госдума по предложениям фракций и парламентариев утверждает пять из 15 членов Центральной избирательной комиссии. Еще по пять назначают президент и Совет Федерации.