Один из приоритетов для депутатского корпуса – принятие законов в рамках реализации послания президента Федеральному Собранию. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи Владимира Путина с парламентскими фракциями.

Один из приоритетов для депутатского корпуса – принятие законов в рамках реализации послания президента Федеральному Собранию. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи Владимира Путина с парламентскими фракциями.Предстоящие выборы в Госдуму обязывают рассмотреть законопроекты, которые ждут граждане, отметил Володин. Спикер уточнил, что в законотворческом портфеле ГД находятся 1 222 инициативы.От реализации послания президента зависит повышение уровня жизни граждан, сказал Володин. Депутатский корпус делает все для реализации послания, добавил председатель ГД."Остается рассмотреть пять законов, из которых четыре приняты уже в первом чтении, и мы выйдем на стопроцентное выполнение послания в части его законодательного обеспечения", – подчеркнул спикер.Также среди приоритетов – реализация новых норм Конституции, сказал председатель Госдумы. Володин уточнил, что парламентарии приняли 22 закона – внесены изменения в 155 федеральных нормативно-правовых актов.На рассмотрении остаются пять законов. Депутаты планируют закончить работу над ними до конца весенней сессии, сказал спикер ГД.Вместе с правительством Дума определила 39 приоритетных законопроектов, из них 15 уже приняты в первом чтении, рассказал Володин. До июля парламентарии завершат работу над первоочередными вопросами.Также Володин указал на важность защиты свободы слова. Он напомнил о ситуации вокруг крупных IT-компаний, которые нарушают законодательство всех стран. Необходимо защитить фундаментальные права граждан, это важно, чтобы защитить предстоящие выборы от иностранного вмешательства, уверен спикер.