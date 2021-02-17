Те, кто начал работать раньше, до конца прошлого года могли определиться, какую трудовую книжку им оставить

У впервые устраивающихся на работу россиян будет только электронная трудовая книжка, сообщает отделение Пенсионного Фонда России.Напомним, те, кто начал работать раньше, до конца прошлого года могли определиться, какую трудовую книжку им оставить - электронную или бумажную. У электронной книжки есть большое преимущество - сведения о работодателях, периодах работы, должности и другую информацию можно посмотреть в режиме онлайн в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.