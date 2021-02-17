ВТБ Пенсионный фонд по итогам инвестиционной деятельности в 2020 году увеличил накопления застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию на 6,03%, на счета клиентов было начислено более 14,6 млрд рублей.

ВТБ Пенсионный фонд по итогам инвестиционной деятельности в 2020 году увеличил накопления застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию на 6,03%, на счета клиентов было начислено более 14,6 млрд рублей.Накопленная доходность, распределенная фондом на счета застрахованных лиц за последние 5 лет, составила 45,21%. За тот же период реальный рост пенсионных накоплений за счет инвестиционного дохода почти в два раза превысил инфляцию и составил 21,77%.«Несмотря на непростой год, мы смогли защитить интересы наших клиентов и начислить на их счета значительную доходность. Наш фонд из года в год показывает выгодные результаты для клиентов, сберегая и преумножая средства все большего числа граждан, которые доверили нам свои накопления. На данный момент уже более трех миллионов человек выбрали нас для формирования пенсионного капитала, и наша стратегическая цель – за счет ответственного подхода к инвестированию обеспечивать выгодные вложения для все большего числа людей», – комментирует Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.По состоянию на 31 декабря 2020 года активы НПФ ВТБ превышают 280 млрд рублей. В 2020 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» в восьмой раз подряд подтвержден рейтинг максимальной надежности ВТБ Пенсионный фонд. Национальное рейтинговое агентство также в 2020 году присвоило фонду рейтинг максимальной надежности и качества услуг.